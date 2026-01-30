Pronostici Lazio-Genoa | marcatore e tiri in porta

Questa sera allo Stadio Olimpico si gioca Lazio-Genoa, un match importante per entrambe. La Lazio, attualmente al nono posto in classifica e in difficoltà, cerca punti per risalire la china. Il Genoa arriva con la voglia di fare risultato e uscire dalla crisi. I tifosi sono in attesa di vedere chi segnerà e quante occasioni da gol si creeranno. La partita si preannuncia combattuta e piena di emozioni.

Lazio-Genoa, i pronostici del match in programma allo Stadio Olimpico: ecco tutte le dritte da monitorare con attenzione Al nono posto in classifica e in una preoccupante crisi involutiva, la Lazio ospita il Genoa nella classica partita da non fallire. Sebbene i precedenti per i biancocelesti siano rassicuranti ( quattro vittorie consecutive contro il “Grifone” sono un punto di riferimento dal quale partire), le insistenti voci di mercato si stanno configurando come un autentico punto di non ritorno. (Ansa Foto) – IlVeggente.it In un match che si preannuncia intrigante soprattutto per il numero di occasioni e di palle gol, occhio a Mattia Zaccagni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Lazio-Genoa: marcatore e tiri in porta Approfondimenti su Lazio Genoa Pronostici Genoa-Atalanta: marcatore e tiri in porta Pronostici Genoa-Cagliari: marcatore e tiri in porta Analisi e pronostici per la partita Genoa-Cagliari, valida per la Serie A. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lazio Genoa Argomenti discussi: Schedina Serie A 23° giornata | 30, 31, 1, 2 e 3 febbraio 2025/26; Risultati di Serie A | Como-Torino 6-0 | Fiorentina-Cagliari 1-2 | Lecce-Lazio 0-0 | Sabato 24 gennaio; Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre; Pronostico Lazio - Genoa con quote del match di Serie A del 30-01-26. Pronostico Lazio-Genoa: la striscia negativa nei precedenti può terminareLazio-Genoa è una partita di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it Lazio-Genoa, le probabili formazioniLazio e Genoa si sfidano nell'anticipo della 23^ giornata di Serie A. Sarri con Dia in mezzo all'attacco, supportato da Isaksen e Zaccagni. Come previsto non convocato Romagnoli. De Rossi col 3-5-2 ne ... sport.sky.it Pronostici di Serie A | Como-Torino (ore 15) | Fiorentina-Cagliari (18) | Lecce-Lazio (20.45) | Sabato 24 gennaio - facebook.com facebook E i pronostici del calcio corrierepl.it/2026/01/22/e-i… Sfida fondamentale per il Lecce, sprofondato al terzultimo posto in classifica, nella 22a giornata di Serie A. Al Via del Mare, i salentini ospitano una Lazio anch’essa non proprio Del 22 Gennaio 2026 alle or x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.