Napoli 27enne accoltellato al torace ai Ponti Rossi | corsa in ospedale

Nella serata di ieri a Napoli, un uomo di 27 anni è stato accoltellato al torace ai Ponti Rossi. I Carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti intorno alle 20 presso il pronto soccorso dell’Ospedale CTO, dove è stato condotto l’uomo ferito. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio di violenza.

Momenti di tensione nella serata a Napoli, dove intorno alle ore 20 i Carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale CTO di Napoli per un grave episodio di violenza. Poco prima, un 27enne incensurato si era presentato autonomamente in ospedale con diverse ferite da arma da taglio al torace e a una gamba. I sanitari hanno inoltre riscontrato traumi multipli cranio-facciali, la frattura della spalla destra e un pneumotorace, delineando un quadro clinico serio. Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, tutta da verificare, il giovane sarebbe stato aggredito durante una rapina avvenuta in via dei Ponti Rossi, nella zona nord della città.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, 27enne accoltellato al torace ai Ponti Rossi: corsa in ospedale Notizie correlate Leggi anche: Choc in borgo Riccio, 27enne accoltellato al torace: gravissimo in Rianimazione E' morto in ospedale il 27enne accoltellato in borgo RiccioIl giovane, originario della Repubblica Dominicana, era stato ricoverato nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo nel reparto di Rianimazione del... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Napoli, 27enne accoltellato al torace ai Ponti Rossi: corsa in ospedale; Napoli, aggredito ed accoltellato per una rapina: 27enne in ospedale; Napoli, 27enne ferito nella zona dei Ponti Rossi. Napoli, 27enne ferito nella zona dei Ponti RossiSerata di violenza urbana quella di ieri nella zona dei Ponti Rossi: I carabinieri della stazione Napoli Capodimonte sono interventuti presso il pronto ... cronachedellacampania.it Buongiorno cerco salumiere banconista. Zona ponti rossi napoli - facebook.com facebook