Choc in borgo Riccio 27enne accoltellato al torace | gravissimo in Rianimazione

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo, a Parma, un giovane di 27 anni è stato ferito con un coltello al torace in Borgo Riccio. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in gravissime condizioni in Rianimazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gli accertamenti.

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo a Parma. Un giovane di 27 anni è stato accoltellato al torace, verso le ore 18, in Borgo Riccio a Parma. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati, a sirene spiegate, i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica, insieme ai carabinieri di Parma, che hanno avviato le indagini per arrivare all'individuazione del responsabile. Secondo le prime informazioni il giovane sarebbe stato colpito nel corso di una violenta lite. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Lo schianto in A1 dopo il trasferimento di un detenuto nel carcere di Parma: tre agenti della Penitenziaria coinvolti nell'incidente mortale Società, auto, ville e orologi di lusso: sequestrati beni per 36. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dramma su bus a Genova, 14enne accoltellato da coetaneo al torace e all’addome: è gravissimoUn ragazzo di 14 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato accoltellato su un bus a Genova: la polizia avrebbe fermato un coetaneo.

Accoltellato in centro a San Benedetto, fermato il presunto aggressore: 27enne operato, resta gravissimoSAN BENEDETTO - I carabinieri hanno fermato al Ponterotto vicino alla Caritas di San Benedetto il presunto autore dell'accoltellamento di un giovane...