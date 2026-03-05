E' morto in ospedale il 27enne accoltellato in borgo Riccio

Un giovane di 27 anni, originario della Repubblica Dominicana, è deceduto all'Ospedale Maggiore di Parma il 27 marzo. Era stato accoltellato nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo all’interno di un’abitazione situata in borgo Riccio, nel centro di Parma. La vittima è arrivata in ospedale in condizioni critiche e non ce l’ha fatta.

Il giovane, originario della Repubblica Dominicana, era stato ricoverato nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo nel reparto di Rianimazione del Maggiore. La vittima è Gaston Ogando Christopher È morto all'Ospedale Maggiore di Parma il giovane 27enne, originario della Repubblica Dominicana, accoltellato nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo all'interno di un'abitazione al piano terra in borgo Riccio a Parma. Troppo gravi le ferite riportate dopo essere stato colpito al torace da un coltello. La vittima è Gaston Ogando Christopher.

