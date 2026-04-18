Nantes-Stade Brestois domenica 19 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 17:15 si disputa il derby bretone tra Nantes e Stade Brestois, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita si svolge a cinque giornate dalla conclusione della Ligue 1 e vede il Nantes di Halilhodzic impegnato nella lotta per la salvezza. Sono disponibili quote e pronostici, e i convocati delle due squadre sono stati resi noti dai rispettivi club.

Derby bretone a 5 giornate dalla fine della Ligue1 con il Nantes di Halilhodzic a caccia di punti salvezza contro lo Stade Brestois. I canarini hanno impattato nello scontro diretto contro l’Auxerre, e rimangono a 5 punti di distacco dai diplomats in classifica. Il tecnico bosniaco non sembra poter invertire un trend già scritto da tempo con la squadra che è di fatto all’ultima spiaggia per evitare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nantes-Stade Brestois (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Nantes-Stade Brestois (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocatiDerby bretone a 5 giornate dalla fine della Ligue1 con il Nantes di Halilhodzic a caccia di punti salvezza contro lo Stade Brestois. Nantes-Stade Brestois (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiDerby bretone a 5 giornate dalla fine della Ligue1 con il Nantes di Halilhodzic a caccia di punti salvezza contro lo Stade Brestois. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nantes vs Brest Pronostico: Analisi e Anteprima della Partita | Ligue 1 19-04-2026; Nantes-Stade Brestois (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici; FC Nantes - Stade Brest 29 Pronostico e confronto quote 19.04.2026; Nantes-Stade Brestois domenica 19 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici. Pronostico Nantes vs Stade Brestois 29 – 19 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Nantes e Stade Brestois 29 è in programma il 19 Aprile 2026, alle 17:15, nello storico Stadio de la Beaujoire. Un appuntamento ... news-sports.it U19 Nationaux : le Stade Brestois chez l’invincible leader nantaisDistancés au classement et éliminés de la Coupe Gambardella, les U19 brestois se déplacent à Nantes, leader du championnat, ce samedi après-midi. Yanis Ettori et les Brestois ne seront pas favoris à ... letelegramme.fr Nantes-Stade Brestois (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici ift.tt/SQroYc4 #scommesse #pronostici x.com