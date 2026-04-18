Nantes-Stade Brestois domenica 19 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici convocati

Domenica 19 aprile 2026 alle 17:15 si disputa il match tra Nantes e Stade Brestois nella Ligue 1, un derby bretone che si gioca a cinque turni dalla conclusione del campionato. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici. La partita mette di fronte due squadre con obiettivi diversi: Nantes lotta per evitare la retrocessione, mentre Stade Brestois cerca punti salvezza. Sono stati convocati i calciatori per entrambe le squadre.

Derby bretone a 5 giornate dalla fine della Ligue1 con il Nantes di Halilhodzic a caccia di punti salvezza contro lo Stade Brestois. I canarini hanno impattato nello scontro diretto contro l’Auxerre, e rimangono a 5 punti di distacco dai diplomats in classifica. Il tecnico bosniaco non sembra poter invertire un trend già scritto da tempo con la squadra che è di fatto all’ultima spiaggia per evitare la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nantes-Stade Brestois (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Nantes-Stade Brestois (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiDerby bretone a 5 giornate dalla fine della Ligue1 con il Nantes di Halilhodzic a caccia di punti salvezza contro lo Stade Brestois. Metz-Stade Brestois (domenica 01 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocatiIl Metz è sempre più solo sul fondo della classifica, a -4 dai playout e con un piede in Ligue2: la sfida odierna contro lo Stade Brestois è quasi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nantes vs Brest Pronostico: Analisi e Anteprima della Partita | Ligue 1 19-04-2026; Nantes-Stade Brestois (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici; FC Nantes - Stade Brest 29 Pronostico e confronto quote 19.04.2026; Nantes-Stade Brestois domenica 19 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici. U19 Nationaux : le Stade Brestois chez l’invincible leader nantaisDistancés au classement et éliminés de la Coupe Gambardella, les U19 brestois se déplacent à Nantes, leader du championnat, ce samedi après-midi. Yanis Ettori et les Brestois ne seront pas favoris à ... letelegramme.fr U19 - FC Nantes. Brest y a cru mais le leader nantais s’est arrachéLes Finistériens du Stade Brestois ont bien failli infliger sa première défaite au leader nantais. Mais les protégés de Stéphane Moreau ont fini par arracher un point dans le temps additionnel (1-1). ouest-france.fr Nantes-Stade Brestois (domenica 19 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici ift.tt/SQroYc4 #scommesse #pronostici x.com