Metz-Stade Brestois domenica 01 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici convocati

Domenica 1 marzo 2026 alle 17:15 si disputa la partita tra Metz e Stade Brestois. Metz si trova in fondo alla classifica, a quattro punti dai playout, con poche speranze di evitare la retrocessione in Ligue 2. La sfida rappresenta una possibilità decisiva per il Metz di tentare di migliorare la propria situazione e di mantenere la categoria.

Il Metz è sempre più solo sul fondo della classifica, a -4 dai playout e con un piede in Ligue2: la sfida odierna contro lo Stade Brestois è quasi un’ultima spiaggia per restare in Ligue1. I grenatines hanno ceduto nettamente contro il PSG con un netto 3 a 0, senza opporre troppa resistenza ad un avversario di caratura superiore. Sconfitta numero 16. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

FC Metz / Stade Brestois 29?Le FC Metz défend son terrain face à Brest ! le FC Metz reçoit Brest pour un match qui promet d’être intense ! Rapidité, contre-attaques et duels physiques seront au rendez-vous. Les Messins devront ... republicain-lorrain.fr

