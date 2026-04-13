Nuoto Virginia Uccelli trionfa a Riccione | è il suo terzo oro sui 5km

Domenica 12 aprile, nella piscina di Riccione, si è svolta una gara di nuoto dedicata ai giovani atleti. Tra le partecipanti, una nuotatrice si è distinta vincendo la sua terza medaglia d’oro sui 5 chilometri stile libero nella categoria 2011. La competizione ha visto numerosi atleti confrontarsi su questa distanza, con la vincitrice che ha concluso la prova in modo convincente.

La piscina di Riccione ha ieri, domenica 12 aprile, il trionfo di Virginia Uccelli nella specialità dei 5 chilometri stile per la categoria 2011. L’atleta ha conquistato l’oro ai Campionati Italiani indoor giovanili, imponendo un ritmo che non ha lasciato scampo alle avversarie e confermando una supremazia tecnica consolidata. Il successo ottenuto nel comprensorio romagnolo rappresenta il secondo titolo consecutivo dell’atleta in questa specifica distanza indoor. Il bilancio complessivo della stagione parla chiaro: tre titoli italiani nei 5 chilometri, un dato che certifica una continuità sportiva straordinaria tra le competizioni outdoor e quelle disputate al chiuso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto, Virginia Uccelli trionfa a Riccione: è il suo terzo oro sui 5km Nuoto. Ns Emilia sale sul podio a Riccione. Bulzoni migliora anche il suo tempoI Criteria nazionali giovanili che si sono disputati dal 26 marzo al 2 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione rappresentano il culmine della... Leggi anche: Karate. Da Riccione ad Abu Dhabi: Cunti trionfa. Medaglia d’oro alla Open League Master