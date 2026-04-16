Assoluti Riccione Nannucci batte il record di Pellegrini | cosa è successo

Negli Assoluti di Riccione, Bianca Nannucci ha stabilito un nuovo record nella staffetta 4x20 stile libero, superando un primato che apparteneva a Federica Pellegrini. La manifestazione vede protagonisti numerosi nuotatori italiani che si sfidano in diverse prove, suscitando emozioni e sorprendendo il pubblico presente. La competizione si sta svolgendo con grande partecipazione e interesse da parte di atleti e appassionati di nuoto.

Negli Assoluti di Riccione, Bianca Nannucci sigla un record storico che apparteneva addirittura a Federica Pellegrini: la 4×20 stile libero prende forma Ci sono emozioni e tante sorpresa negli Assoluti di Riccione, dove tanti talenti del nuoto italiano si stanno mettendo in mostra. Nella gara individuale delle quattro vasche, non abbiamo potuto vedere Alessandra Mao, un vero peccato per tutto il movimento, che a causa di una gastroenterite ha dovuto saltare l’appuntamento. Proprio lei rappresenta una delle più grandi speranze per il nuoto italiano, che potrebbe firmare il futuro di questo sport anche a livello internazionale. Negli Assoluti di Riccione, però, un’altra giovanissima star ha rubato la scena alle sue concorrenti.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Bianca Nannucci batte un record storico di Federica Pellegrini. E la 4×200 sl femminile prende corpo, aspettando Mao…La 4×200 stile libero femminile prende forma negli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nuoto: Bianca Nannucci abbatte il record di Pellegrini dopo 22 anniA Riccione, durante gli Assoluti primaverili di nuoto, il talento di Bianca Nannucci ha riscritto la storia della categoria Cadette, superando un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bianca Nannucci batte un record storico di Federica Pellegrini. E la 4×200 sl femminile prende corpo, aspettando Mao…; Nuoto toscano protagonista agli assoluti di Riccione: record nazionale nei 200 rana per Lisa Angiolini; Bianca Nannucci batte un record storico di Federica Pellegrini E la 4×200 sl femminile prende corpo aspettando Mao…. Bianca Nannucci batte un record storico di Federica Pellegrini. E la 4×200 sl femminile prende corpo, aspettando Mao…La 4x200 stile libero femminile prende forma negli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nella gara individuale delle quattro vasche, l'assenza di ... oasport.it Assoluti nuoto Riccione: Angiolini e Nannucci da record, Cerasuolo vinceTra le presenze più attese, spiccavano i debutti di Sara Curtis e Simone Cerasuolo. Tuttavia, la giovane promessa Alessandra Mao non ha potuto partecipare alle competizioni a causa di un virus ... it.blastingnews.com CURTIS È UNA SCHEGGIA! La classe 2006 si prende il titolo italiano nei 50 dorso agli Assoluti di Riccione e stampa il nuovo record nazionale in 27''33! Quello di Sara è il terzo tempo mondiale della stagione 2026. #Nuoto - facebook.com facebook ULTIM'ORA NUOTO Assoluti Riccione, record italiano di Sara #Curtis nei 50 dorso Chiude in 27"33, terza prestazione mondiale stagionale #SkySport #Nuoto x.com