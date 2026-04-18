L’attrice francese Nadia Farès è morta all’età di 57 anni. In Italia, aveva recitato al fianco di Claudio Amendola in alcune produzioni cinematografiche e televisive. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dai suoi rappresentanti. La Farès era nota per aver lavorato sia in Francia che in Italia, partecipando a diversi film e serie televisive durante la sua carriera.

In Italia aveva recitato al fianco di Claudio Amendola, si è spenta a 57 anni l'attrice francese Nadia Farès. Da accertare le dinamiche dell'incidente: era stata trovata senza sensi una settimana fa in piscina Una settimana fa la notizia dell’incidente che l’ha ridotta in coma, oggi il tragico epilogo: a 57 anniNadia Farèssi è spenta a Parigi. Questa storia è molto particolare e gli inquirenti attualmente stanno facendo delle indagini per capire se la causa sia stata un malore.Farès, infatti, sabato scorso è stata trovata senza sensi in una piscina di un centro sportivo a Parigi. A dare oggi la notizia della sua scomparsa le sue due figlie,Cylia e Shana Chasman, all’Afp: “È con immensa tristezza che comunichiamo la scomparsa di Nadia Farès.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nadia Farès non ce l’ha fatta: muore l’attrice francese a 57 anni

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