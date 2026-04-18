Morta a 57 anni l' attrice e modella francese Nadia Fares

È morta ieri a 57 anni l'attrice e modella francese di origini marocchine Nadia Fares. La donna era stata trovata senza sensi in una piscina di Parigi sette giorni fa ed era rimasta in coma da allora. La notizia ha fatto il giro dei media locali, senza ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

E' morta ieri a 57 anni l'attrice e modella francese di origini marocchine Nadia Fares, trovata priva di sensi in una piscina di Parigi una settimana fa e da allora in coma. Lo hanno annunciato le figlie Cylia e Shana Chasman. Fares è morta all'ospedale Pitié-Salpêtrière, dove era stata ricoverata domenica dopo essere stata estratta dalla vasca di un club privato in Rue Blanche, nel nono arrondissement della capitale francese. È stata aperta un'inchiesta. L'attrice-modella avrebbe dovuto girare il suo primo lungometraggio come sceneggiatrice e regista il prossimo settembre. "Grazie al duro lavoro, all'introspezione e alla pura determinazione...🔗 Leggi su Lanazione.it

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