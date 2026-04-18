Nadia Farès, attrice nota per il suo lavoro in televisione e al cinema, è deceduta all’età di 57 anni dopo essere stata trovata in una piscina a Parigi. Era in coma da diversi giorni e aveva trascorso una settimana in ospedale in condizioni critiche. La sua morte è stata annunciata pochi giorni dopo il ricovero, senza ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

Cosa è successo a Nadia Farès e perché era in coma. Nadia Farès è morta a 57 anni dopo una settimana di ricovero in condizioni critiche. L’ attrice e modella francese era stata trovata priva di sensi in una piscina privata nel nono arrondissement della capitale. Il dramma si era consumato sabato 11 aprile, quando la donna, che stava nuotando in un club di Rue Blanche, ha improvvisamente perso conoscenza restando sott’acqua per diversi minuti. I soccorsi sono stati immediati, ma le condizioni erano apparse da subito gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale Pitié-Salpêtrière, era stata ricoverata in terapia intensiva e posta in coma farmacologico.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Nadia Farès morta a 57 anni: trovata in piscina a Parigi, era in coma da giorni

Notizie correlate

In coma Nadia Farès. L’attrice trovata priva di sensi in una piscina a ParigiSono disperate le condizioni di salute di Nadia Farès, l’attrice francese protagonista del film “I fiumi di porpora” con Jean Reno e Vincent Cassel.

Nadia Farès è in coma, l’attrice francese trovata priva di sensi in una piscina di ParigiL'attrice de "I fiumi di porpora", 57 anni, è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina parigina l'11 aprile.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Morta a 57 anni l'attrice e modella francese Nadia Fares; Morta l’attrice Nadia Farès: aveva 57 anni, era in coma dopo incidente in piscina a Parigi; Morta a 57 anni Nadia Fares. L'attrice era in coma da una settimana dopo un incidente in piscina; In coma Nadia Farès, l'attrice francese trovata priva di sensi in una piscina a Parigi.

Nadia Farès, l'attrice trovata priva di sensi in piscina: è morta a 57 anniL'attrice e modella Nadia Farès è stata trovata senza vita dopo un malore in una piscina parigina: una carriera internazionale, problemi di salute pregressi e un progetto da regista rimasto incompiuto ... notizie.it

Addio a Nadia Farès, l'attrice e modella francese morta a 57 anniL'attrice e modella francese di origini marocchine Nadia Farès è morta all'età di cinquantasette anni il 17 aprile 2026, presso l'ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi. La notizia della sua scomparsa è ... it.blastingnews.com

It is with great sadness that we learned of the death of Nadia Farès this night. Rest in Peace. Have a flight of the Angels amight your rest. - facebook.com facebook

Morta l'attrice Nadia Farès: Aveva 57 anni, in coma da sabato scorso dopo un incidente in piscina x.com