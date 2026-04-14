Nadia Farès è in coma l'attrice francese trovata priva di sensi in una piscina di Parigi
L'attrice de "I fiumi di porpora", 57 anni, è stata trovata priva di sensi sul fondo di una piscina parigina l'11 aprile. Ora è in coma artificiale.🔗 Leggi su Fanpage.it
16enne trovata priva di sensi per strada dopo aver consumato alcol in un bar a Seregno, chiuso il localeÈ stata disposta la chiusura per otto giorni di un esercizio a Seregno, dopo che una minore è stata soccorsa in stato di intossicazione da alcol.
Si sente male al volante e accosta, donna di 50 anni trovata in auto priva di sensiANCONA – Malore improvviso alla guida oggi pomeriggio in via Conca, all’angolo con via Flaminia.