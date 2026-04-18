Nadia Fares addio all’attrice dopo l’incidente in piscina | il dolore delle figlie

Nadia Fares, attrice e modella francese di 57 anni, è deceduta dopo una settimana passata in coma farmacologico presso l’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi. La donna aveva subito un incidente in piscina che ha portato alle sue gravi condizioni di salute. Le sue due figlie hanno espresso il dolore per la perdita. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan.

Si è spenta a soli 57 anni Nadia Fares, dopo una settimana di coma. L’attrice e modella francese era ricoverata all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, dove da una settimana era in coma farmacologico. Lo scorso 11 aprile l’attrice era stata trovata priva di sensi in una piscina della capitale francese, forse in seguito a un malore. La notizia della morte è stata comunicata dalle figlie dell’attrice francese: “È con immensa tristezza che comunichiamo la scomparsa di Nadia Farès, avvenuta questo venerdì. La Francia ha perso una grande artista, ma per noi è soprattutto una madre che abbiamo appena perso”, hanno scritto Cylia e Shana Chasman.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nadia Fares, addio all’attrice dopo l’incidente in piscina: il dolore delle figlie Notizie correlate Addio a Nadia Farès, l’attrice de «I fiumi di porpora» muore a 57 anni dopo un incidente in piscinaÈ morta all’età di 57 anni l’attrice e modella Nadia Farès, nota al grande pubblico internazionale per il suo ruolo nel thriller cult del 2000 I... Nadia Fares, chi è l’attrice in coma dopo un incidente in piscinaL’attrice francese Nadia Farès, nota al pubblico internazionale per le sue interpretazioni in pellicole di successo come I fiumi di porpora, si trova... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Addio a Nadia Fares, morta a 57 anni dopo incidente in piscina; Addio a Nadia Farès, l’attrice de I fiumi di porpora muore a 57 anni dopo un incidente in piscina; Nadia Fares, addio all’attrice dopo l’incidente in piscina: il dolore delle figlie; Morta a 57 anni Nadia Fares, l'attrice de I fiumi di Porpora era in coma dopo un incidente in piscina a Parigi. Morta a 57 anni Nadia Fares, l'attrice de I fiumi di Porpora era in coma dopo un incidente in piscina a ParigiAddio all'attrice francese Nadia Fares, aveva 57 anni: era ricoverata in coma dall'11 aprile dopo aver perso i sensi in piscina ... virgilio.it Nadia Fares, addio all’attrice dopo l’incidente in piscina: il dolore delle figlieSi è spenta a 57 anni l’attrice Nadia Fares, dopo un incidente in piscina: il dolore delle figlie Cylia e Shana Chasman ... dilei.it E' morta ieri a 57 anni l'attrice e modella francese di origini marocchine Nadia Fares, trovata priva di sensi in una piscina di Parigi una settimana fa e da allora in coma. #ANSA facebook E' morta ieri a 57 anni l'attrice e modella francese di origini marocchine Nadia Fares, trovata priva di sensi in una piscina di Parigi una settimana fa e da allora in coma. #ANSA x.com