L'attrice francese Nadia Farès, conosciuta per ruoli in film come I fiumi di porpora, è stata ricoverata in ospedale dopo un incidente avvenuto in piscina. Attualmente si trova in coma presso il Pitié-Salpêtrière di Parigi. La notizia è stata confermata dalle fonti sanitarie, che non hanno fornito dettagli sulle cause dell’incidente. La famiglia dell’attrice ha chiesto rispetto e privacy in questa fase.

L’attrice francese Nadia Farès, nota al pubblico internazionale per le sue interpretazioni in pellicole di successo come I fiumi di porpora, si trova attualmente ricoverata in stato di coma presso l’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi. La cinquantasettenne è rimasta vittima di un grave incidente lo scorso 11 aprile, mentre si trovava in un impianto sportivo della capitale per una sessione di allenamento individuale. La dinamica dell’accaduto e i primi soccorsi. Secondo le ricostruzioni fornite dalla testata Le Parisien, l’incidente si è verificato durante una normale attività di nuoto. Farès si stava allenando in vasca utilizzando pinne e tavoletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente conoscenza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nadia Fares, chi è l’attrice in coma dopo un incidente in piscina

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