Muso de m ; Insieme verso il degrado | vandalizzata la sede elettorale del candidato Venturini

Nella notte a Venezia, la sede elettorale del candidato sindaco del centrodestra è stata danneggiata con scritte offensive e minacce affisse alle vetrine. Le scritte, con frasi denigratorie, sono state trovate al mattino dai collaboratori del candidato, che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. L’episodio si inserisce in un contesto di tensioni politiche in vista delle prossime elezioni comunali.

Atto vandalico nella notte a Venezia, dove la sede elettorale di Simone Venturini, candidato sindaco per il centrodestra, è stata presa di mira con scritte offensive e minacce affisse alle vetrine. L’episodio si è verificato in Campo Santa Marina, nel centro storico della città. Ignoti hanno attaccato con del nastro adesivo alcuni fogli con frasi ingiuriose rivolte sia ai candidati sia ai cittadini che sostengono la coalizione. Un gesto che il diretto interessato definisce grave e sintomatico di un clima sempre più teso durante la campagna elettorale. “Abbiamo denunciato fin dall'inizio il clima pesante di questa campagna elettorale — dichiara Venturini — alimentato da un rancore e da un odio ingiustificato nei confronti della nostra coalizione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Muso de m..."; "Insieme verso il degrado": vandalizzata la sede elettorale del candidato Venturini Notizie correlate Inaugurata la sede elettorale di Simone Venturini a MestreNel tardo pomeriggio di sabato, in mattinata quella di campo Santa Marina a Venezia. Candidato sindaco, inaugurata la nuova sede elettorale negli spazi dell'ex cinemaSi è svolta con una buona partecipazione di cittadini l’inaugurazione della sede elettorale di Michele Marchetti, candidato sindaco, negli spazi...