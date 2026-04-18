musica per la regina capolavoro di stravinskij per il gran finale

Domani alle 18, il teatro della Regina di Cattolica ospiterà l’ultimo concerto della rassegna Musica per la Regina. L’evento proporrà un capolavoro di Stravinskij, con un’esecuzione che segnerà il finale della stagione musicale. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Domani alle 18, il teatro della Regina di Cattolica alzerà il sipario sull’ultimo appuntamento della rassegna Musica per la Regina. A chiudere la stagione sarà Histoire du Soldat – Una favola contemporanea, il celebre capolavoro di Igor Stravinskij su testo di Charles-Ferdinand Ramuz. L’opera, prodotta dalla sinergia tra Opificio di Arte Scenica, Orchestra L’Oro del Reno e Arterego, porta in scena una storia senza tempo che indaga l’eterno conflitto tra materialità e spiritualità. La metafora del soldato che cede il proprio violino, e con esso la propria anima, in cambio della ricchezza materiale risuona oggi con drammatica attualità, offrendo al pubblico profondi spunti di riflessione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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