musica parola e disegno per stravinskij

Stravinskij ha preso ispirazione da un'antica fiaba russa, dove il principe Ivan libera un uccello di fuoco catturato. La storia, che coinvolge un personaggio che sceglie di lasciar andare una creatura magica, è diventata il tema centrale di uno dei suoi balletti più celebri. La musica e il disegno si intrecciano per raccontare questa avventura, portando in scena un mondo di fantasia e libertà. Lo spettacolo continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo.

L’Uccello di fuoco è catturato dal principe Ivan che non vuole trattenerlo e gli ridona la libertà. Antica fiaba russa amata da Stravinskij che la musicò per i Ballets Russes di Djaghilev. Oggi all’Auditorium, alle 16, il magico Uccello di fuoco prende vita in un concerto-spettacolo unico, in cui si fondono musica, narrazione e disegno dal vivo. Emmanuel Tjeknavorian dirige l’Orchestra Sinfonica di Milano. Sul palco Elisabetta Garilli introduce la fiaba e accompagna il pubblico nel racconto: dallo zar che scopre la scomparsa di una mela fino al principe Ivan che si inoltra nel regno di Kašcej, la narrazione anticipa e dialoga con la musica di Stravinskij, preparando gli spettatori a un ascolto partecipato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

