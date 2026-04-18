Musica | Achille Lauro accende Roma esibizione a sorpresa alla Fontana di Trevi

Achille Lauro ha sorpreso il pubblico romano con un'esibizione improvvisa alla Fontana di Trevi. L'artista si è esibito davanti a numerosi spettatori, trasformando temporaneamente il monumento in un palco all'aperto. L'evento, senza preavviso, ha attirato l'attenzione di passanti e fan presenti nella zona. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata prima dell'evento, che si è svolto in modo spontaneo.

Un’esibizione a sorpresa di Achille Lauro ha trasformato la Fontana di Trevi, uno dei luoghi più iconici e scenografici di Roma, in un grande palcoscenico a cielo aperto. Questo spettacolo straordinario si è svolto ieri sera, attirando un numero limitato di spettatori fortunati, che hanno avuto l’opportunità di assistere a un evento unico nel suo genere. “Questa notte evento segreto, posti limitatissimi”, aveva annunciato il cantautore sui suoi canali social, senza fornire ulteriori dettagli. Successivamente, la rivelazione della location ha sorpreso i fan, che sono stati avvisati all’ultimo minuto. Un concerto improvvisato per lanciare un nuovo progetto.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Il gran finale con Achille Lauro

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