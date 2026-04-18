Nella notte di oggi, un artista è salito improvvisamente sulla fontana di Trevi, attirando l’attenzione dei presenti con una performance live. L’esibizione si è svolta davanti a un pubblico di passanti e turisti, mentre lo sfondo sonoro era il rumore dell’acqua e il silenzio delle ore notturne. La scena si è svolta senza annunci ufficiali, creando un momento inaspettato e condiviso tra chi si trovava sul posto.

Una notte magica a Roma. Sotto lo sguardo austero di Oceano e il fragore millenario dell'acqua, la Fontana di Trevi è diventata il palcoscenico di un evento senza precedenti. Achille Lauro, l'artista che ha fatto dell'eclettismo la sua firma, ha regalato alla Capitale una performance intima e monumentale allo stesso tempo, trasformando uno dei luoghi più iconici del mondo in un teatro a cielo aperto. L'impatto visivo è stato immediato. Lauro si è presentato avvolto in un completo bianco avorio dal taglio sartoriale, un richiamo alla classicità che dialogava perfettamente con il marmo della fontana. Con i capelli pettinati...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Achille Lauro, intimo e monumentale: incanta tutti con un'esibizione a sorpresa nella fontana di Trevi

ACHILLE LAURO A BARI: Sorpresa incredibile per i fan! #perte

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