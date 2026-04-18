Achille Lauro spettacolo a sorpresa alla Fontana di Trevi Le foto più belle dello show

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, un artista ha sorpreso il pubblico romano con uno spettacolo improvvisato davanti alla Fontana di Trevi, in occasione dell’uscita del suo nuovo progetto musicale e del primo anniversario di un precedente album. L’evento ha attirato numerosi spettatori e fotografi, catturando momenti di grande impatto visivo. La performance è avvenuta in una delle location più suggestive della capitale, creando un’atmosfera unica.

Achille Lauro ha incantato Roma nella notte tra venerdì 17 aprile e sabato 18 aprile con uno spettacolo a sorpresa nella splendida cornice della Fontana di Trevi nel giorno dell’uscita del nuovo progetto musicale “Comuni Immortali” e per celebrare il primo anniversario di “Comuni Mortali”. Lo show era stato anticipato da un criptica storia su Instagram “Questa notte evento segreto, posti limitatissimi”. Poi poco prima dell’inizio dall’esibizione altro messaggio social dell’artista: “Tra mezz’ora sarò alla Fontana di Trevi. Torno lì per festeggiare insieme, a mezzanotte, un anno di noi. Un anno dall’uscita del disco più importante della nostra storia, un legame infinito con voi e con Roma, la mia città, dove tutto è iniziato.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Achille Lauro, spettacolo a sorpresa alla Fontana di Trevi. Le foto più belle dello show Notizie correlate Achille Lauro sorprende Roma: show segreto alla Fontana di Trevi per ‘Comuni Immortali’(Adnkronos) – Achille Lauro trasforma Roma in un palcoscenico a cielo aperto con un evento a sorpresa alla Fontana di Trevi. Leggi anche: Il concerto "segreto" di Achille Lauro a Fontana di Trevi Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Achille Lauro sorprende Roma: show segreto alla Fontana di Trevi per 'Comuni Immortali' - Video; Achille Lauro chiama Roma: Show a sorpresa in un luogo segreto. Posti esauriti in pochi minuti; Achille Lauro lancia Comuni Immortali: Un periodo stupendo; Achille Lauro lancia Comuni Immortali: Ultimo giro di musica, da cantare insieme. Achille Lauro, spettacolo a sorpresa alla Fontana di Trevi. Lo show in 10 fotoAchille Lauro ha incantato Roma nella notte tra venerdì 17 aprile e sabato 18 aprile con uno spettacolo a sorpresa nel giorno dell'uscita del nuovo progetto ... lapresse.it Achille Lauro a mezzanotte a Fontana di Trevi con Comuni Immortali: «Torniamo dove tutto è iniziato. L'addio a X Factor? Voglio portare la musica all’estero»Parte tutto da Incoscienti giovani. A un anno esatto dal successo di Comuni mortali, Achille Lauro è tornato a mezzanotte a Fontana di Trevi per ... leggo.it Achille Lauro: «Non ho mai seguito le mode. X Factor Ora penso solo a scrivere grandi canzoni» facebook Il concerto "segreto" di Achille Lauro a Fontana di Trevi ift.tt/LUIKH1B x.com