Museo del basket il video dell' inaugurazione a Bologna

È stato pubblicato un video che mostra l'inaugurazione del Museo del basket, situato all’interno del PalaDozza a Bologna. La struttura, nota come Mubit, si trova negli spazi di uno degli impianti più rappresentativi della pallacanestro italiana. L’apertura del museo è stata celebrata in occasione di un evento ufficiale, con la presenza di rappresentanti e appassionati. Il video documenta le fasi di apertura e alcuni momenti dell’inaugurazione.

Il Mubit sorge negli spazi dell'iconico PalaDozza, cuore pulsante della storia del basket italiano. Video di Marco Santangelo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Museo del basket, il video dell'inaugurazione a Bologna Notizie correlate Museo del Basket a Bologna, inaugurazione sabato 18 aprile: ecco il programma della festaBologna, 15 aprile 2026 – Il Museo del Basket Italiano (Mubit) a Bologna aprirà finalmente le porte sabato 18 aprile. Museo del basket a Bologna, finalmente ci siamo. Quando apre il tempio della palla a spicchi?Bologna, 13 marzo 2026 – Il Museo del basket italiano (MubIt) verrà inaugurato il 18 aprile a Bologna, al PalaDozza. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 18 aprile. Festa a Bologna per il Museo del Basket; Mostra Italbasket al MUBIT - Museo del basket al PalaDozza; Museo del Basket a Bologna, inaugurazione sabato 18 aprile: ecco il programma della festa; A Bologna apre il MUBIT: il Museo del Basket Italiano nel cuore del PalaDozza. Petrucci Al museo del basket le emozioni del passato e del presenteBOLOGNA (ITALPRESS) - Emozioni del passato e del presente, parliamo di campioni che tanti forse hanno anche potuto dimenticare, ma quando vedi Achille C ... italpress.com Inaugurato a Bologna il Museo del Basket Italiano, Petrucci Luogo di emozioniInaugurato a Bologna il Mubit, il Museo del Basket italiano. Il nuovo spazio Museale, voluto dal Comune di Bologna e dalla Federazione Italiana Pallacanestro ... italpress.com È stato presentato questo pomeriggio il libro dedicato alla controversa storia di Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo. L'evento si è svolto alla Biblioteca Blu del Museo del Presente - Falcone e Borsellino. Roberto Parisi facebook Chiude il museo del Gulag, tornano i busti di Stalin. La Russia putiniana riscrive la sua Storia x.com