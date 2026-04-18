Musei molisani | la memoria della guerra punta al turismo globale

Venerdì 17 aprile si è svolta a Roma, presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate, la Freedom for Italy Conference, un evento internazionale dedicato alla memoria storica della Campagna d’Italia durante il secondo conflitto mondiale. La conferenza ha riunito rappresentanti di vari paesi per discutere di come i musei molisani possano contribuire a valorizzare questo patrimonio e promuovere il turismo mondiale.

Venerdì 17 aprile, presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate a Roma, si è tenuta la Freedom for Italy Conference, un vertice internazionale focalizzato sulla memoria storica della Campagna d’Italia durante il secondo conflitto mondiale. L’incontro, organizzato dal network Freedom for Italy legato a Confindustria Assoknowledge, ha la partecipazione di oltre 20 relatori, tra cui figure diplomatiche, storici, parlamentari e rappresentanti delle commissioni internazionali per i cimiteri militari, come la Commonwealth War Graves Commission e la Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Il ruolo strategico dei musei molisani nella rete della memoria europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

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