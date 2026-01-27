Giorno della Memoria Firenze ricorda le vittime della Shoah La memoria deve parlare al presente e al futuro FOTO
Le celebrazioni del Giorno della Memoria a Firenze si sono aperte questa mattina nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio con l’intervento della sindaca Sara Funaro e la partecipazione di centinaia di studenti delle scuole fiorentine e dell’area metropolitana. Un momento solenne e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Giorno della Memoria, Padova ricorda Leopold Götz e le altre vittime della Shoah
Il 27 gennaio, a Padova, si tengono cerimonie pubbliche e installazioni per ricordare le vittime dell’Olocausto, tra cui Leopold Götz.
Giorno della Memoria, le iniziative. Ravenna ricorda le vittime della Shoah
Il Giorno della Memoria rappresenta un’occasione per riflettere sugli orrori della Shoah e onorare le vittime.
Giorno della Memoria a Firenze, cerimonia con gli studenti e commemorazione dai binari delle deportazioniLa sindaca Funaro: 'Parole che credevamo del passato sono tornate tragicamente attuali, i giovani siano portatori della democrazia non cedendo alle intolleranze' Firenze celebra il Giorno della Memori ... 055firenze.it
Giorno della Memoria 2026: la Toscana ricorda le vittime della Shoah e delle persecuzioni nazisteLa Regione Toscana non dimentica. In occasione del Giorno della Memoria, numerose iniziative ricordano gli orrori della Shoah e le persecuzioni ... gonews.it
Il Giorno della Memoria fu istituito per non dimenticare le vittime della Shoah. Ma questa data è anche un invito all’esercizio della responsabilità - facebook.com facebook
Celebrazione del “Giorno della memoria” al Palazzo del Quirinale. Dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni in occasione del Giorno della Memoria e dell'81° anniversario della liberazione di Auschwitz governo.it/it/articolo/di… "Il #27gennaio di ottantuno x.com
