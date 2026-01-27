Giorno della Memoria Firenze ricorda le vittime della Shoah La memoria deve parlare al presente e al futuro FOTO

Le celebrazioni del Giorno della Memoria a Firenze si sono aperte questa mattina nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio con l’intervento della sindaca Sara Funaro e la partecipazione di centinaia di studenti delle scuole fiorentine e dell’area metropolitana. Un momento solenne e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il 27 gennaio, a Padova, si tengono cerimonie pubbliche e installazioni per ricordare le vittime dell’Olocausto, tra cui Leopold Götz.

Il Giorno della Memoria rappresenta un’occasione per riflettere sugli orrori della Shoah e onorare le vittime.

Giorno della Memoria a Firenze, cerimonia con gli studenti e commemorazione dai binari delle deportazioniLa sindaca Funaro: 'Parole che credevamo del passato sono tornate tragicamente attuali, i giovani siano portatori della democrazia non cedendo alle intolleranze' Firenze celebra il Giorno della Memori ... 055firenze.it

Giorno della Memoria 2026: la Toscana ricorda le vittime della Shoah e delle persecuzioni nazisteLa Regione Toscana non dimentica. In occasione del Giorno della Memoria, numerose iniziative ricordano gli orrori della Shoah e le persecuzioni ... gonews.it

Il Giorno della Memoria fu istituito per non dimenticare le vittime della Shoah. Ma questa data è anche un invito all’esercizio della responsabilità - facebook.com facebook

Celebrazione del “Giorno della memoria” al Palazzo del Quirinale. Dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni in occasione del Giorno della Memoria e dell'81° anniversario della liberazione di Auschwitz governo.it/it/articolo/di… "Il #27gennaio di ottantuno x.com