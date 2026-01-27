Giorno della Memoria Firenze ricorda le vittime della Shoah La memoria deve parlare al presente e al futuro FOTO

Da firenzetoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le celebrazioni del Giorno della Memoria a Firenze si sono aperte questa mattina nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio con l’intervento della sindaca Sara Funaro e la partecipazione di centinaia di studenti delle scuole fiorentine e dell’area metropolitana. Un momento solenne e.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su giorno memoria

Giorno della Memoria, Padova ricorda Leopold Götz e le altre vittime della Shoah

Il 27 gennaio, a Padova, si tengono cerimonie pubbliche e installazioni per ricordare le vittime dell’Olocausto, tra cui Leopold Götz.

Giorno della Memoria, le iniziative. Ravenna ricorda le vittime della Shoah

Il Giorno della Memoria rappresenta un’occasione per riflettere sugli orrori della Shoah e onorare le vittime.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su giorno memoria

Argomenti discussi: Giorno della Memoria, tutti gli eventi in programma il 27 gennaio a Firenze; Giorno della memoria, a Firenze visite al Memoriale delle deportazioni; Giorno della Memoria 2026. Guida agli eventi culturali in ricordo delle vittime della Shoah; Il Giorno della Memoria: gli appuntamenti a Firenze.

giorno della memoria firenzeGiorno della Memoria a Firenze, cerimonia con gli studenti e commemorazione dai binari delle deportazioniLa sindaca Funaro: 'Parole che credevamo del passato sono tornate tragicamente attuali, i giovani siano portatori della democrazia non cedendo alle intolleranze' Firenze celebra il Giorno della Memori ... 055firenze.it

giorno della memoria firenzeGiorno della Memoria 2026: la Toscana ricorda le vittime della Shoah e delle persecuzioni nazisteLa Regione Toscana non dimentica. In occasione del Giorno della Memoria, numerose iniziative ricordano gli orrori della Shoah e le persecuzioni ... gonews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.