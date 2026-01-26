' Note per la memoria La musica per il Giorno della Memoria' ai Musei Nazionali del Vomero

In occasione del Giorno della Memoria 2026, i Musei Nazionali del Vomero propongono un percorso musicale dedicato alla memoria e alla riflessione. Un’occasione per approfondire temi storici attraverso l’ascolto, promuovendo la partecipazione civica e il rispetto delle testimonianze. La musica diventa così strumento di memoria e dialogo, contribuendo a mantenere vivo il ricordo delle vittime e a sensibilizzare le nuove generazioni.

In occasione del Giorno della Memoria 2026, i Musei Nazionali del Vomero scelgono la musica come linguaggio di riflessione, ascolto e partecipazione civile. Due concerti, affidati a giovani musicisti dei licei musicali di Napoli, trasformano i musei in luoghi di incontro e consapevolezza, in cui il ricordo della Shoah si fa esperienza condivisa. Ricordare attraverso la musica significa dare voce a ciò che la storia ha tentato di cancellare e rinnovare, nel presente, un impegno che rifiuta ogni forma di odio, violenza e discriminazione. Un gesto semplice e potente, affidato alle nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con una memoria che non appartiene solo al passato ma interroga il nostro tempo.

