Muore operaio al lavoro nella via dello shopping a Napoli ipotesi incidente o malore

Un operaio di 46 anni è deceduto mentre lavorava in una gioielleria di via dei Mille, nel quartiere Chiaia a Napoli. L’incidente si è verificato durante una fase di ristrutturazione e si stanno ancora valutando le cause, tra un possibile incidente o un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine che stanno raccogliendo le prime informazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un operaio di 46 anni è morto mentre era impegnato nella ristrutturazione di una nota gioielleria di via dei Mille, una delle vie dello shopping, nel quartiere Chiaia a Napoli. Riserbo sulle cause e sulla dinamica dell’incidente. Pare che l’operaio fosse impegnato su una scala da cui sarebbe caduto, ma non si esclude che l’uomo possa essere stato vittima di un malore. Sul posto Polizia Municipale, un’ambulanza del 118 e il pm di turno che ne ha disposto l’autopsia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Muore operaio al lavoro nella via dello shopping a Napoli, ipotesi incidente o malore Notizie correlate Benito Nardi muore a 88 anni nella sua auto finita contro un albero. L'ipotesi del malore all'origine dell'incidenteGIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Incidente con esito tragico nel pomeriggio di sabato 14 febbraio a Giavera del Montello: un uomo anziano, Benito... Tragedia a Taranto, incidente sul lavoro al cimitero: operaio muore a 38 anniIncidente sul lavoro a Taranto, nel quartiere Tamburi, dove un operaio di 38 anni ha perso la vita durante un intervento di manutenzione all’impianto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Due incidenti sul lavoro: un operaio muore a Vicenza, un altro a Brescia; Ravenna, operaio 21enne muore dopo due giorni di agonia: era precipitato dal tetto di un’officina; Vicenza, operaio muore dopo una caduta in cantiere; Incidente sul lavoro a Vicenza, operaio di 67 anni muore al depuratore di Casale. Muore operaio al lavoro nella via dello shopping a Napoli, ipotesi incidente o maloreUn operaio di 46 anni è morto mentre era impegnato nella ristrutturazione di una nota gioielleria di via dei Mille, una delle vie dello shopping, nel quartiere Chiaia a Napoli. Riserbo sulle cause e s ... ansa.it Operaio cade da una scala e muore durante lavori di ristrutturazione di una gioielleria a NapoliÈ accaduto a via dei Mille. Non si esclude che l’uomo, 45 anni, possa aver avuto un malore prima della caduta. Si indaga per accertare la regolarità della sua ... napoli.repubblica.it Tragedia in via Dei Mille a Napoli Muore un uomo La vittima sarebbe un operaio, ma restano ancora da chiarire le cause del decesso: non si esclude una causa incidentale o un improvviso malore - facebook.com facebook Vicenza, cade da impalcatura in un cantiere del depuratore di Casale: muore operaio di 67 anni x.com