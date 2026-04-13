Tragedia a Taranto incidente sul lavoro al cimitero | operaio muore a 38 anni

Un incidente sul lavoro si è verificato nel quartiere Tamburi di Taranto, causando la morte di un operaio di 38 anni impegnato in operazioni di manutenzione all’impianto di illuminazione esterno di un cimitero. L’episodio è avvenuto durante un intervento di routine, ma i dettagli sulle cause non sono ancora noti. Sul luogo sono intervenuti le forze dell’ordine e i tecnici per i rilievi del caso.

Incidente sul lavoro a Taranto, nel quartiere Tamburi, dove un operaio di 38 anni ha perso la vita durante un intervento di manutenzione all’impianto di illuminazione all’esterno del cimitero San Brunone. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio si trovava a bordo di una gru impegnata nei lavori quando, probabilmente a causa del forte vento, un palo della luce è crollato improvvisamente colpendolo. L’impatto si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dello Spesal, il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) dei carabinieri, i sanitari del 118 e il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tragedia a Taranto, incidente sul lavoro al cimitero: operaio muore a 38 anni Bernate Ticino, operaio di 38 anni muore sul lavoro schiacciato da un macchinarioBernate Ticino (Milano), 20 febbraio 2026 - Ancora un morto sul lavoro in Lombardia. Leggi anche: Tragedia sul lavoro: Vincenzo muore a 38 anni colpito da una lastra.