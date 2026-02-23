Tragedia a tavola Lorenzo muore a 5 anni | l’orrore davanti ai genitori

Lorenzo, un bambino di soli cinque anni, muore improvvisamente durante la cena in famiglia. La causa sembra essere una reazione allergica sconosciuta, che si è manifestata all’improvviso mentre i genitori erano seduti accanto a lui. La scena si è trasformata in un incubo quando il bambino ha smesso di rispondere ai richiami. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma non hanno potuto salvarlo. La famiglia si trova ora davanti a un dolore incolmabile.