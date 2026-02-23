Tragedia a tavola Lorenzo muore a 5 anni | l’orrore davanti ai genitori
Lorenzo, un bambino di soli cinque anni, muore improvvisamente durante la cena in famiglia. La causa sembra essere una reazione allergica sconosciuta, che si è manifestata all’improvviso mentre i genitori erano seduti accanto a lui. La scena si è trasformata in un incubo quando il bambino ha smesso di rispondere ai richiami. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma non hanno potuto salvarlo. La famiglia si trova ora davanti a un dolore incolmabile.
Una serata come tante, una tavola apparecchiata, la televisione forse accesa in sottofondo e la routine rassicurante della cena in famiglia. Poi, all'improvviso, il silenzio che si trasforma in panico, i gesti concitati, le urla soffocate dalla paura. È in pochi istanti che una normalità quotidiana può mutare in tragedia, lasciando dietro di sé un vuoto impossibile da colmare. A perdere la vita è stato Lorenzo Corona, appena 5 anni, un bambino come tanti, con la sua energia e i suoi giochi, strappato all'affetto dei suoi cari in modo tanto improvviso quanto devastante. Il dramma si è consumato domenica sera, intorno alle 20.
Bimbo di 5 anni muore soffocato da boccone mentre mangia in casa: tragedia davanti ai genitori a CagliariUn bambino di 5 anni è morto dopo aver ingoiato un boccone mentre era in casa, causa la soffocamento.
