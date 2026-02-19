Dimessa dopo un doppio intervento allo stomaco 50enne muore in casa | aperta un’inchiesta a Ragusa

L.A., una donna di 50 anni di Scicli, è morta nella sua casa meno di un giorno dopo essere stata dimessa dall’ospedale, dove aveva subito un doppio intervento allo stomaco. La donna aveva affrontato l’operazione per problemi di salute, ma qualcosa è andato storto nel post-operatorio. La famiglia ha trovato il suo corpo senza vita questa mattina, allarmata dal suo mancato risveglio. Ora si indaga sulle cause della morte, mentre i medici sono stati ascoltati dagli inquirenti. La vicenda ha generato grande sorpresa tra i vicini.

Una 50enne, L.A., di Scicli (Ragusa), è morta ieri nella sua abitazione a meno di 24 ore dalle dimissioni dall’ospedale. La donna era stata sottoposta il 9 febbraio a un intervento per l’asportazione di un polipo allo stomaco nel reparto di Chirurgia generale dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Secondo quanto riferito dalla sorella, l'operazione, iniziata alle 8.30, si sarebbe protratta per diverse ore e nel corso del pomeriggio i medici avrebbero comunicato al marito una perforazione dello stomaco, rendendo necessario un secondo intervento chirurgico nella stessa giornata. La paziente sarebbe rientrata in reparto in serata, intorno alle 22. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dimessa dopo un doppio intervento allo stomaco, 50enne muore in casa: aperta un’inchiesta a Ragusa Luana trovata morta in casa a 54 anni, era stata dimessa dall’ospedale il giorno prima: aperta un’inchiestaLa Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta dopo aver trovato morta Luana Ziggiotti, 54 anni, nella sua casa di Volpiano. Dimessa dall’ospedale, 54enne muore in casa poche ore dopoLuana Zingotti, 54 anni, è stata trovata morta nella sua casa di Volpiano poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Chivasso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Eccellenza sanitaria a Torrette: rimossi due tumori in un solo intervento, già dimessa la paziente; Doppio intervento da record: rimossi tumori a polmone e seno in una sola seduta. A casa in 3 giorni; Asportate due neoplasie (polmone e mammella) nella stessa seduta operatoria, il grande intervento all'ospedale di Torrette; Federica Brignone dalla A alla Z: l'alfabeto di un mito dello sport italiano. Donna muore 24 ore dopo dimissioni da ospedale di Ragusa, indagini(ANSA) - RAGUSA, 19 FEB - Una 50enne, L.A., di Scicli (Ragusa), è morta ieri nella sua abitazione a meno di 24 ore dalle dimissioni dall'ospedale. La donna era stata sottoposta il 9 febbraio a un inte ... msn.com Dimessa dall’ospedale, muore il giorno dopo: la 50enne era stata operata due volte allo stomacoÈ morta nella sua abitazione a Scicli (Ragusa) meno di 24 ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Aveva 50 anni, si chiamava L.A., ... msn.com la Repubblica. . Dall’ospedale a casa. Lindsey Vonn è stata dimessa dall’ospedale di Treviso dopo quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra ed è rientrata negli Stati Uniti. In un messaggio sui social ha ricostruito il viaggio – terapia intensiva, ambulanza, facebook Lyndsey Vonn torna a casa. L'atleta statunitense è stata dimessa dall'ospedale di Treviso dopo quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra. #ANSA x.com