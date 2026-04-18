Mugnano – Calvizzano | fuga pericolosa e 1chilo e 200grammi di droga

Durante un inseguimento tra le strade di Calvizzano, i Carabinieri hanno fermato un giovane di 24 anni. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati circa 1,2 chili di droga, tra hashish, cocaina e marijuana, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento. L’intervento ha portato al fermo dell’individuo e al sequestro della sostanza.

Dopo un inseguimento tra le strade di Calvizzano, i Carabinieri fermano un 24enne e sequestrano hashish, cocaina, marijuana e materiale per il confezionamento.. E’ un caldo pomeriggio primaverile a Calvizzano e la gazzella della sezione radiomobile della compagnia di Marano passa al setaccio tutte le strade della città. La volante è in via Pertini, ci sono dei lavori stradali e gli operai gestiscono il traffico. In lontananza, ad alta velocità, sopraggiunge uno scooter di colore nero. Tira dritto. Non si ferma all’alt degli operai. I carabinieri sono li, vedono tutto e parte l’inseguimento. A bordo del Beverly un uomo che non è intenzionato a fermasi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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