Dall' Mma al Muay Thai Rimini è capitale del fighting con King of the ring 11

Rimini si prepara a diventare il cuore pulsante degli sport da combattimento. Domenica 22 febbraio, Palasport Flaminio si tiene King of the Ring 11, un evento che segna una svolta nel panorama italiano del fighting, con il debutto ufficiale del Bare knuckle boxing (Bkb) targato Btf – Bareknuckle top fighters. La manifestazione coinvolge circa 100 atleti provenienti da tutta Italia e anche stelle del fighting internazionale dal Brasile, patria storica delle arti marziali e delle Mma. Un cast di alto livello che garantisce spettacolo, intensità e grande valore tecnico. Sono in programma circa 50 match tra dilettanti e professionisti nelle discipline di K1, Muay Thai, Mma e Bkb.🔗 Leggi su Riminitoday.it

