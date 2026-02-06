Lottatore di muay thai scende dal ring e muore | tragedia in palestra si indaga per omicidio colposo

Un uomo di 40 anni è morto subito dopo aver lasciato il ring in una palestra a Tor di Quinto. Durante una sessione di allenamento, si è sentito male e ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. La polizia ha già aperto un’indagine per omicidio colposo, mentre i soccorritori hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma senza successo. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa abbia scatenato il malore improvviso.

L'allenamento in palestra, poi il malore appena sceso dal ring, rivelatosi fatale. Un uomo di 40 anni è morto mentre si stava allenando in una palestra in zona Tor di Quinto, a Roma, durante una lezione di muay thai. Sul caso la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Muay Thai Roma Lottatore di thai boxe muore dopo l’allenamento in palestra: la Procura indaga per omicidio colposo Un uomo di 40 anni è morto poco dopo aver finito l’allenamento in una palestra sulla Cassia, a Roma. Donna cade dal letto del pronto soccorso di Andria e muore: si indaga per omicidio colposo Una donna di 95 anni è deceduta dopo essere caduta dal letto nel pronto soccorso di Andria. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Muay Thai Roma Argomenti discussi: Lottatore di Muay Thai muore appena sceso dal ring: aveva 40 anni, giallo nel centro sportivo di Roma; Pellegrini contro Corona: Chiesti 100mila euro per diffamazione online. Lottatore di thai boxe muore dopo l’allenamento in palestra: la Procura indaga per omicidio colposoSi è sentito male dopo aver concluso il suo allenamento e ora si cercano eventuali responsabili per la morte di un 40enne in un centro sportivo sulla Cassia, a Roma. L’uomo godeva di buona salute e pr ... ilfattoquotidiano.it Lottatore di Muay Thai muore appena sceso dal ring: aveva 40 anni, giallo nel centro sportivo di RomaAveva solo quarant'anni, era in buona salute, amava lo sport. Ma è morto ieri dopo avere accusato un malore in palestra, mentre stava facendo una lezione di Muay thai, la ... ilmessaggero.it Padswork with best fighter @scn_songchainoi #muaythai #muaythaifighters #onechampionship #siamboxing #thailand facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.