Dopo essere rimasta ferma a Dubai per circa 40 giorni, la nave MSC Euribia ha attraversato lo Stretto di Hormuz e ha ripreso il suo itinerario nel Nord Europa. La sospensione delle operazioni era stata causata da un blocco temporaneo, ora risolto, che ha permesso alla nave di riprendere il viaggio e proseguire con le rotte programmate. La ripartenza segna la fine di un periodo di inattività forzata per la nave.

La MSC Euribia ha lasciato il Golfo Persico dopo oltre un mese, bloccata dalla crisi tra Iran e Occidente. La nave da crociera è riuscita ad attraversare lo Stretto di Hormuz in convoglio con altre navi. La compagnia ha confermato ora la ripresa delle crociere nel Nord Europa, dopo lo stop forzato per 40 giorni nel porto di Dubai. MSC Euribia, superato lo Stretto di Hormuz Non era l'unica nave da crociera L'itinerario della nave Hormuz di nuovo chiuso MSC Euribia, superato lo Stretto di Hormuz Dopo oltre un mese di stallo causato dall’escalation militare tra Iran e forze occidentali nella regione del Golfo Persico, la nave da crociera MSC Euribia ha finalmente lasciato l’area, attraversando in sicurezza lo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - MSC Euribia supera lo Stretto di Hormuz e riprende l'itinerario, la nave bloccata a Dubai per 40 giorni

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