MP Alletto | La nuova questura di Catania simbolo dello Stato presente

Durante l’inaugurazione della nuova sede della Questura di Catania, il Capo della Polizia ha partecipato alla cerimonia ufficiale. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e ha visto l’intervento di un parlamentare. La nuova struttura si trova in una posizione strategica e rappresenta un investimento per migliorare i servizi di sicurezza nella zona.

n occasione dell’inaugurazione della nuova sede della Questura di Catania, alla presenza del Capo della Polizia Vittorio Pisani, si conferma il valore concreto di un presidio moderno al servizio della sicurezza e della collettività. Un risultato che evidenzia l’efficacia della collaborazione tra.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate VIDEO | Inaugurata la nuova sede della questura di CataniaNel giorno del 174esimo anniversario della fondazione della polizia, è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede della questura di Catania, i cui... La Questura di Pisa cerca un operatore economico per la gestione dello stabilimento balneare della Polizia di StatoLa Questura di Pisa ha indetto una gara a procedura ristretta per l’affidamento in concessione dei servizi di noleggio di attrezzature da spiaggia,... Una raccolta di contenuti Si parla di: MP, Alletto: La nuova questura di Catania simbolo dello Stato presente; Trasporto pubblico gratuito per le Forze dell'Ordine in Sicilia: il MP chiede risposte sul blocco della delibera regionale.