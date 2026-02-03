La Questura di Pisa cerca un operatore economico per la gestione dello stabilimento balneare della Polizia di Stato

La Questura di Pisa cerca un’azienda per gestire lo stabilimento balneare della Polizia di Stato. Hanno aperto una gara per affidare il noleggio di attrezzature da spiaggia, i servizi di salvamento, pulizie e manutenzione del bar e della ristorazione. La procedura è ristretta e punta a trovare un operatore economico che si occupi di tutto questo durante la stagione estiva.

La Questura di Pisa ha indetto una gara a procedura ristretta per l'affidamento in concessione dei servizi di noleggio di attrezzature da spiaggia, salvamento a mare, pulizie, manutenzione ordinaria e conservativa della struttura di ristorazione e bar presso il centro balneare della Polizia di.

