Durante la partita tra Udinese e Parma, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A 202526, sono stati analizzati diversi episodi attraverso la moviola. In particolare, sono stati rivisti alcuni interventi dei giocatori e decisioni dell’arbitro in momenti cruciali del match. La revisione video ha riguardato principalmente azioni in area, falli e eventuali reti annullate. La partita si è conclusa con alcune decisioni che hanno suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori.

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© Calcionews24.com - Moviola Udinese Parma, tutti gli episodi chiave del match valido per la 33ª giornata di Serie A

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