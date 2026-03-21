Moviola Parma Cremonese tutti gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Fabbri Tutti i dettagli

Durante la partita di Serie A tra Parma e Cremonese, il direttore di gara Fabbri ha dovuto valutare diversi episodi contestati. La moviola ha analizzato le decisioni prese in campo, evidenziando alcuni momenti che hanno suscitato dubbi tra gli osservatori. La sfida, valida per la 30ª giornata della stagione 202526, ha richiesto particolare attenzione e precisione da parte dell’arbitro.

Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Lazio, dubbi sul riscatto di Maldini: ecco le ultimissime valutazioni sul suo futuro! Scenario aperto Convocati... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Parma Cremonese, tutti gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Fabbri. Tutti i dettagli Articoli correlati Leggi anche: Moviola Napoli Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Fabbri. Cosa è successo al Maradona Moviola Genoa Udinese, gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Collu. Ecco cosa è successoZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,... Tutto quello che riguarda Moviola Parma Cremonese Temi più discussi: Cremonese-Fiorentina, moviola: il riscatto dell’arbitro Di Bello, cosa è successo; Moviola Pisa-Cagliari, c'era il rigore per i padroni di casa e l'espulsione di Durosinmi? Cosa è successo; Parma-Cremonese, Delprato e Bondo out per squalifica; Classifica senza errori arbitrali: la moviola della Serie A. LIVE Parma-Cremonese 0-0 Serie A 2025/2026: Cremonese cerca coraggio e puntiSerie A 2025/2026, 30a giornata. Cronaca minuto per minuto di Parma-Cremonese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Parma-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheParma-Cremonese di Serie A 2025-26, 30a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e numeri a confronto ... sport.virgilio.it Dalle 20.40, #ZonaCesarini su #Radio1Rai, #Radio1Sport e #RaiPlaySound. Posticipo di #SerieA: Cremonese-Fiorentina con #ManuelCodignoni e #MarcoSignorelli. Il commento finale e la #Moviola di #FilippoGrassia. Diretta su Radio1 Rai e Radio1 Sport, facebook