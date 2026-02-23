Champions League Chivu crede nella rimonta | Possiamo ribaltarla Poi il Botta e risposta con un giornalista norvegese

Cristian Chivu si convince che la squadra possa ribaltare il risultato nel ritorno dei playoff di Champions League, dopo aver perso 3-1 all’andata contro il FK BodøGlimt. Il difensore insiste sulla possibilità di una rimonta e si prepara a motivare i compagni in vista della partita di domani a San Siro. Durante un'intervista, ha ribadito la fiducia nel gruppo, sottolineando che nulla è ancora deciso. La sfida si appresta a entrare nel vivo.

Domani a San Siro il ritorno dei playoff di Champions contro il FK BodøGlimt dopo il 3-1 dell’andata. Assente Lautaro, possibile rientro per Dumfries. Chivu in conferenza stampa si è mostrato determinato e fiducioso nella rimonta In conferenza stampa, Cristian Chivu si è mostrato sereno e determinato: “Arriviamo con la stessa tranquillità e preparazione di sempre. Bisognerà scendere in campo con la consapevolezza che si può vincere e ribaltare il risultato, ma senza frenesia. Il Bodø è pericoloso nelle transizioni, servirà equilibrio e lucidità per capire i momenti della gara”. Il tecnico nerazzurro punta sull’approccio: “Mi interessa la voglia di essere la nostra miglior versione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Chivu Inter, che risposta al giornalista norvegese! «Dovremmo vergognarci di perdere contro il Bodo?». Ecco cos’ha dettoChivu Inter ha reagito con fermezza alle domande di un giornalista norvegese, che ha criticato la sconfitta contro il Bodo Glimt.

Chivu: "Col Bodo possiamo ribaltarla"Chivu afferma che con il Bodo possiamo ribaltarla, perché mancano ancora 36 punti alla conclusione del campionato.

Chivu litiga con un giornalista norvegese durante la conferenza di Inter-Bodo: Una vergogna? E ride pure...Alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League il tecnico nerazzurro è stato protagonista di un accesso botta e risposta: cos'è successo ... corrieredellosport.it

Champions: l'Inter crede alla rimonta col Bodo, abbiamo il dovere di provarciL'Inter ci crede e si aggrappa a San Siro per inseguire la rimonta. Dopo il 3-1 incassato in Norvegia contro il Bodo/Glimt, i nerazzurri sono chiamati a ribaltare tutto nella sfida di ritorno per conq ... ansa.it

