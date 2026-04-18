Motorsport in lutto | incidente drammatico al Nürburgring Muore il 66enne Juha Miettinen

Un grave incidente ha interrotto bruscamente la prima gara della ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’, una delle tappe preparatorie all’evento principale al Nordschleife. Durante la competizione, un uomo di 66 anni ha perso la vita. La gara, che si svolge ogni anno al Nürburgring, è stata fermata dopo l’incidente, che ha coinvolto un veicolo in corsa. La sicurezza degli atleti è ora al centro dell’attenzione.

Si è interrotta anzitempo ed in maniera drammatica gara-1 della tradizionale ‘ ADAC 24h Nürburgring Qualifiers ‘, tappa di passaggio in vista dell’evento più importante della stagione al Nordschleife. Un maxi-incidente con protagoniste addirittura sette macchine ha provocato infatti il decesso di Juha Miettinen, pilota svedese di 66 anni che si trovava al volante della BMW 325i n.121, oltre alla conseguente sospensione e cancellazione della corsa. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dagli organizzatori: “ Durante la prima gara dell’ADAC 24h Nürburgring Qualifiers nelle battute iniziali si è verificato un grave incidente che ha coinvolto sette concorrenti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Motorsport in lutto: incidente drammatico al Nürburgring. Muore il 66enne Juha Miettinen NÜRBURGRING FAIL COMPILATION! Best of CRASHES, FAILS, BAD Driving & Mistakes 2025! Notizie correlate Tragedia alla 24 Ore del Nurburgring: incidente tra 7 auto, muore Juha MiettinenIl motorsport è in lutto per la scomparsa del pilota 66enne Juha Miettinen, deceduto oggi a seguito di un gravissimo incidente avvenuto sulla... Leggi anche: Juha Miettinen morto sul circuito di Nürburgring in Germania, incidente con 7 auto per il pilota finlandese Altri aggiornamenti Si parla di: La tragedia colpisce il Nurburgring: il pilota Juha Miettinen muore in un devastante incidente che coinvolge sette auto. Motorsport in lutto: incidente drammatico al Nürburgring. Muore il 66enne Juha MiettinenSi è interrotta anzitempo ed in maniera drammatica gara-1 della tradizionale 'ADAC 24h Nürburgring Qualifiers', tappa di passaggio in vista dell'evento ... oasport.it Tragedia alla 24 Ore del Nurburgring: incidente tra 7 auto, muore Juha MiettinenIl 66enne pilota della BMW 325i ha perso la vita durante Gara 1 delle qualifiche della gara in cui è impegnato anche Max Verstappen, non coinvolto nella dinamica ... gazzetta.it