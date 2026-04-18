Juha Miettinen morto sul circuito di Nürburgring in Germania incidente con 7 auto per il pilota finlandese

Da virgilio.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente si è verificato sul circuito di Nürburgring in Germania, coinvolgendo sette veicoli e causando la morte di un pilota finlandese. La gara è stata immediatamente sospesa dopo l’accaduto, e le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di motorsport e gli addetti ai lavori.

Tragedia al Nürburgring: morto Juha Miettinen dopo incidente con 7 auto. Gara sospesa sul circuito tedesco dove avvenne il "miracolo" di Niki Lauda.🔗 Leggi su Virgilio.it

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