Juha Miettinen morto sul circuito di Nürburgring in Germania incidente con 7 auto per il pilota finlandese

Un grave incidente si è verificato sul circuito di Nürburgring in Germania, coinvolgendo sette veicoli e causando la morte di un pilota finlandese. La gara è stata immediatamente sospesa dopo l’accaduto, e le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di motorsport e gli addetti ai lavori.

Tragedia al Nürburgring: morto Juha Miettinen dopo incidente con 7 auto. Gara sospesa sul circuito tedesco dove avvenne il "miracolo" di Niki Lauda.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Juha Miettinen morto sul circuito di Nürburgring in Germania, incidente con 7 auto per il pilota finlandese NÜRBURGRING TECHNICAL Defects Compilation 2025 ENGINE BLOW UP, BRAKE FAILURE, Tyre Fails etc Notizie correlate Tragedia alla 24 Ore del Nurburgring: incidente tra 7 auto, muore Juha MiettinenIl motorsport è in lutto per la scomparsa del pilota 66enne Juha Miettinen, deceduto oggi a seguito di un gravissimo incidente avvenuto sulla... Auto e moto scontrati: incidente frontale con fiamme, pilota in rianimatoria**Un violento scontro frontale tra auto e moto ha causato un incendio e ha visto un uomo finire in rianimazione, in pieno pomeriggio di giovedì 5... Una raccolta di contenuti Juha Miettinen morto al Nürburgring: chi era il pilota ucciso nel maxi incidente con VerstappenSabato 18 aprile 2026. La Nordschleife sembrava destinata a essere il palcoscenico di un weekend memorabile — la prima grande uscita di Max Verstappen sul tracciato tedesco con la sua Mercedes-AMG GT3 ... alphabetcity.it Tragedia al Ring: è morto il 66enne Juha Miettinen, Verstappen non era in pistaLa gara al quale è iscritto anche Max Verstappen è stata sospesa e non riprenderà dopo un maxi-incidente che ha coinvolto 7 vetture ... formulapassion.it