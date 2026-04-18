Motori Al via il sogno europeo di Sara Montavoci

Sara Montavoci, appassionata di rally fin dall'infanzia, ha iniziato a seguire le gare vicino a casa durante il Rally di Modena. Con alcuni amici che già gareggiavano, ha deciso di passare dal ruolo di spettatrice a quello di navigatrice. Ora si appresta a partecipare al campionato europeo, inseguita da un sogno che si sta concretizzando.

Una passione per i rally nata fin in tenera età, gli amici vicini che iniziano a correre, complice anche il Rally di Modena che passava vicino a casa, il desiderio di passare da spettatrice a protagonista come navigatrice. Questo potrebbe essere una sintesi del percorso fatto da Sara Montavoci (foto), giovane co - driver di rally con un’ottantina di gare alle spalle, che fra poche ore sarà fra i protagonisti del Rally Sierra Morena, in Spagna, prima manifestazione del campionato europeo. Un sogno raggiunto con tanti sacrifici, partito da un corso realizzato da Aci Modena nel 2018, che ha permesso alla giovane prignanese di diventare un navigatore richiesto per competenza e precisione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motori. Al via il sogno europeo di Sara Montavoci Notizie correlate Il sogno europeo del Bologna continua: Brann al tappeto e ottavi di finale servitiBologna, 26 febbraio 2026 – Ottavi di finale: il sogno europeo del Bologna continua. Cisterna, sogno europeo infranto: Milano vince il duello al limiteIl sogno di una sboccatura europea per il Cisterna Volley si è ufficialmente arrestato mercoledì sera al palasport di via Delle Province, dove i...