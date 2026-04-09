Cisterna sogno europeo infranto | Milano vince il duello al limite

Mercoledì sera, al palasport di via Delle Province, si è conclusa la partita tra Cisterna Volley e Allianz Milano. La squadra di casa ha ottenuto la vittoria al limite, portando a termine il match che ha deciso l’esito del duello tra le due formazioni. La partita ha rappresentato l’ultima occasione per il Cisterna Volley di proseguire nel torneo, segnando la fine del sogno europeo per la squadra pontina.

Il sogno di una sboccatura europea per il Cisterna Volley si è ufficialmente arrestato mercoledì sera al palasport di via Delle Province, dove i pontini sono stati sconfitti dall’Allianz Milano. Nonostante un impegno costante e una prestazione che ha intrattenuto i 646 spettatori presenti con scambi prolungati e intensità elevata, la squadra guidata da Daniele Morato ha dovuto cedere alla determinazione dei milanesi, chiudendo la sfida del play off per il quinto posto con un punteggio di 1-3 (31-29, 22-25, 23-25, 22-25). Il risultato sancisce la fine della stagione agonistica per i ragazzi del Lazio, che avevano conquistato l’accesso a questa fase cruciale solo poche giornate prima della conclusione della regular season. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cisterna, sogno europeo infranto: Milano vince il duello al limite Leggi anche: Play off quinto posto: sfuma il sogno Europa, Cisterna Volley battuta da Milano Polfer identifica Meher: il sogno infranto sui binariIl corpo senza documenti è stato identificato dalla Polizia Ferroviaria come quello di Meher Naffouti, un giovane tunisino di 25 anni trovato sulla...