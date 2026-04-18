La Motor Valley vale 347 miliardi

La Motor Valley è un distretto industriale che genera un fatturato di 347 miliardi di euro, coinvolgendo circa 40.000 imprese e impiegando oltre un milione di persone. La regione ospita numerose aziende del settore automobilistico e motoristico, rappresentando uno dei poli produttivi più rilevanti in Italia. La sua presenza si estende su un'area che comprende diverse città e territori, caratterizzandosi per una forte vocazione industriale.

Un distretto industriale da 347 miliardi di euro di fatturato, quasi 40mila imprese coinvolte e oltre un milione di occupati. Sono alcuni dei dati della ricerca dedicata all’impatto economico della Motor Valley emiliano-romagnola, realizzata da Nomisma e presentata ieri in Regione alla presenza, tra gli altri, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del presidente Michele de Pascale. Lo studio, commissionato dalla Motor Valley Association con il supporto della Regione, analizza l’impatto della filiera dei motori: un sistema, spiega il presidente di Motor Valley Association, Andrea Pontremoli, che è come una "rete neurale", basata "sull’integrazione di competenze e specializzazioni".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La Motor Valley vale 347 miliardi" Is AI Actually Good For The Climate W/ Lisbeth Kaufman | Future In Bloom Notizie correlate "Motor Valley" vale 347 miliardi, de Pascale: "Investire qui per salvare l'automotive"Non più solo un distretto industriale, ma una vera e propria "rete neurale" ad altissima densità di innovazione. Motor Valley, un ecosistema esteso da 347 miliardiL’ottava edizione del Motor Valley Fest, in programma a Modena dal 28 al 31 maggio prossimi, è stata preceduta da un evento tutto dedicato, dati alla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Motor Valley, un ecosistema da 347 miliardi che traina l’automotive italiano | Quattroruote.it; Motor Valley vale 347 miliardi, de Pascale: Investire qui per salvare l'automotive; Quanto vale la Motor Valley? Ora lo sappiamo; Nomisma, il distretto Motor Valley vale 347 miliardi e quasi 40 mila imprese. La Motor Valley vale 347 miliardiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it La Motor Valley vale 347 miliardi di euro. Regge anche nelle crisiNomisma presenta uno studio sul comparto riferito al bilancio 2025. De Pascale: Trend da sostenere. Il ministro Urso: Il governo c’è ... bologna.repubblica.it Dai capifiliera all’indotto: così la Motor Valley costruisce valore, ma c'è il nodo guerre ed energia - facebook.com facebook Nomisma, il distretto Motor Valley vale 347 miliardi e quasi 40 mila imprese. La ricerca sulla filiera: "1,2 miliardi di indotto turistico complessivo nel 2024" #ANSA x.com