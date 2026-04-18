MotoGp Bulega ci spera | Sto parlando con alcuni team è il mio sogno

Nicolò Bulega, attuale leader del campionato Superbike e tester Ducati per il 2027, sta cercando un posto in MotoGP per la stagione 2027. In questi giorni ha dichiarato di essere in contatto con alcuni team e di desiderare fortemente questa opportunità. La ricerca di una sella rimane complessa, considerando la concorrenza tra i piloti e le poche moto disponibili per la massima categoria.

Bologna, 18 aprile 2026 – Nicolò Bulega spera ancora nella Moto gp. L’attuale leader del mondiale Superbike, e tester Ducati per il 2027, è alla ricerca di una sella in top class per l’anno prossimo, ma i piloti in ballo sono tanti e le moto pochissime. Il domino sta per terminare, in Ducati salirà Pedro Acosta al fianco di Marc Marquez, in Honda passerà Fabio Quartararo, forse in coppia con David Alonso, mentre in Yamaha traslocherà Jorge Martin, con i tre diapason che ‘soffieranno’ Ai Ogura all’ala dorata. Non è finita, Pecco Bagnaia affiancherà Marco Bezzecchi nel team ufficiale Aprilia e Fermin Aldeguer cambierà team da Gresini a VR46....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Bulega ci spera: “Sto parlando con alcuni team, è il mio sogno” Notizie correlate Leggi anche: "Così sto realizzando il mio sogno" Leggi anche: MotoGP, Francesco Bagnaia: “Sto faticando ad adattarmi, ma è un problema mio” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Intervista: Nicolò Bulega vuole la sua occasione in MotoGP: Spero di convincere Dall'Igna; Marquez, giallo Ducati tra offerta Honda e indizi social: Dall'Igna quante spine, Bulega scappa in Aprilia; Ducati e Nicolo Bulega in conflitto sul futuro in MotoGP: le opzioni per il 2027 svaniscono rapidamente. MotoGp, Bulega ci spera: Sto parlando con alcuni team, è il mio sognoIl pilota ufficiale Ducati nel mondiale Superbike punta con decisione al passaggio in MotoGp: discorsi aperti con alcuni team, ma prima deve assestarsi il domino sul mercato. Ipotesi Aprilia Trackhous ... sport.quotidiano.net Marquez, giallo Ducati tra offerta Honda e indizi social: Dall'Igna quante spine, Bulega scappa in ApriliaMercato MotoGP, Ducati tenuta in ansia da Marquez flirta con Honda mentre Bulega che sogna la classe regina guarda all'Aprilia ... sport.virgilio.it Misterhelmet Magazine. . Cambia davvero il modo di guidare quando si passa a una nuova moto Scopri come trovare il tuo stile comodo e sicuro per dare il massimo. #misterhelmet #MotoGP #AbbigliamentoTecnico #SportMotoristico #StileDiGuida #Ducati facebook Marc Marquex raggiunge una grande consapevolezza in carriera: ritirare senza rimpianti se e quando il suo corpo non ce la farà più #MotoGP #Marquez x.com