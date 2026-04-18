Motociclismo paralimpico Accordo di partnership con Maroil-Bardahl per la onlus Diversamente Disabili

Una nuova collaborazione nel mondo del motociclismo paralimpico coinvolge una onlus dedicata alle persone con disabilità. La partnership è stata stipulata con un’azienda specializzata in prodotti per la cura e la manutenzione dei veicoli, con l’obiettivo di promuovere iniziative di sicurezza e inclusione. L’accordo riguarda attività legate al sostegno di atleti e alla sensibilizzazione del pubblico sull’importanza di praticare sport in modo sicuro e accessibile.

Una partnership all’insegna di sicurezza e inclusione. E’ quella tra la onlus "Di.Di. Diversamente Disabili" di Montecarlo, fondata da Emiliano Malagoli e Maroil-Bardahl Italia che ha anche uno stabilimento ad Altopascio, produttore e distributore di lubrificanti e additivi che affiancherà l’associazione per il prossimo biennio. L’accordo nasce da valori condivisi: passione per le due ruote, attenzione alla sicurezza, inclusione e autonomia. Grazie a questa partnership Maroil-Bardahl Italia supporterà tutte le attività di "Di.Di.", contribuendo allo sviluppo dei progetti dedicati ai motociclisti con disabilità sul lato sportivo...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motociclismo paralimpico. Accordo di partnership con Maroil-Bardahl per la onlus Diversamente Disabili Notizie correlate Leggi anche: Passione senza Limiti: Allianz celebra 20 anni di partnership con il Comitato Paralimpico Tutela dell’ambiente. Il Comune firma l’accordo con la ’Plastic Free Onlus’Il Comune rafforza l’impegno per la tutela dell’ambiente e la lotta all’inquinamento da plastica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Maroil-Bardhal Italia e Di.Di., partnership che unisce performance e sicurezza; Motociclismo paralimpico. Accordo di partnership con Maroil-Bardahl per la onlus Diversamente Disabili. Motociclismo paralimpico. Accordo di partnership con Maroil-Bardahl per la onlus Diversamente DisabiliUna partnership all’insegna di sicurezza e inclusione. E’ quella tra la onlus Di.Di. Diversamente Disabili di Montecarlo, fondata da ... sport.quotidiano.net Accordo Ulss 3-Comitato Italiano Paralimpico per la diffusione sport tra i disabiliGrazie a un'alleanza tra Ulss 3 Serenissima e Comitato Italiano Paralimpico, il territorio dell'Azienda sociosanitaria del Veneziano si pone all'avanguardia nelle iniziative volte a stimolare la ... ansa.it Guerra Iran, Trump: «Senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani resta». La replica: se è così richiuderemo Hormuz facebook Chiedi a @_FriedrichMerz e @GiorgiaMeloni di sospendere l'Accordo di associazione . Il 21 aprile aprile potrebbe essere un momento decisivo. Unisci la tua voce a quella di oltre un milione di persone che in tutta Europa hanno già firmato la petizione x.com