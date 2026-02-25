Passione senza Limiti | Allianz celebra 20 anni di partnership con il Comitato Paralimpico

Allianz festeggia vent’anni di collaborazione con il Comitato Paralimpico, iniziata per sostenere lo sport come strumento di trasformazione personale. Da allora, l’azienda ha investito risorse per promuovere atleti paralimpici, che mostrano coraggio e determinazione. La partnership ha portato a numerosi progetti di inclusione e formazione, coinvolgendo anche le comunità locali. La lunga storia di Allianz continua a ispirare nuove sfide e successi nel mondo paralimpico.

La partnership è cominciata vent’anni fa. Con una chiara convinzione: lo sport può cambiare la vita. Così Allianz da allora sostiene il Movimento Paralimpico: atleti Paralimpici che sono potenti modelli di riferimento, che dimostrano resilienza, preparazione e fiducia in ciò che è possibile. La storia inizia nel 2006, quando Allianz ha stretto per la prima volta un legame con il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) e l’ Associazione Tedesca Sport Disabili (DBS). Il rapporto si è sviluppato rapidamente. Nel tempo, la partnership con Allianz si è evoluta da un supporto iniziale fino a diventare il primo partner internazionale dell’IPC nel 2011. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lo sport nasce per includere, non per escludere. Per costruire ponti, non per alzare muri. Per questo considero una scelta importante quella del Comitato Paralimpico di consentire ad atleti russi e bielorussi di partecipare alle competizioni rappresentando il pr - facebook.com facebook

Il comitato paralimpico ucraino ha annunciato che i suoi atleti non parteciperanno alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. È un gesto di protesta verso la decisione di far gareggiare atleti russi e bielorussi in rappresentanza dei rispettivi paesi x.com