Mortola incidente mortale | auto invade corsia e uccide un motociclista

Un incidente mortale si è verificato nella zona di Mortola, coinvolgendo un'auto e una motocicletta. L’incidente ha causato la morte di un uomo di 45 anni che abitava a Olivetta San Michele e lavorava a Monaco. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta, entrando in collisione con il motociclista. La vittima è deceduta sul posto a causa delle ferite riportate.

Un tragico scontro stradale ha strappato la vita a Daniele Barra, un quarantacinquenne residente a Olivetta San Michele che lavorava come impiegato a Monaco, nella zona di Mortola. Il sinistro è avvenuto mentre il motociclista percorreva la strada verso Ventimiglia, quando una Citroën C3 con targa francese, guidata da una donna, ha invaso la sua corsia durante una manovra di svolta a sinistra all’altezza dell’incrocio con via Ciabauda. La dinamica del violento impatto a Mortola. L’accaduto si è consumato con una brutalità tale da non lasciare spazio a possibilità di salvezza per il conducente della Ktm. La vettura francese, allargandosi eccessivamente dietro una curva, si è proiettata sulla carreggiata opposta, intercettando la traiettoria del motociclista.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mortola, incidente mortale: auto invade corsia e uccide un motociclista Taranto, Incidente sulla Statale 100: due vittime in un frontale vicino Mottola Notizie correlate Schianto mortale lungo la Pontina: camion invade la corsia opposta e centra un’autoABBONATI A DAYITALIANEWS Grave incidente stradale nella mattinata di venerdì 13 marzo lungo la via Pontina, all’altezza dell’uscita di via... Grave incidente sulla Pontina, camion invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto: 2 mortiUn tragico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi, venerdì 13 marzo, lungo la via Pontina, nel tratto di Aprilia, in provincia di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ventimiglia, schianto in corso Montecarlo, muore un motociclista di 45 anni; Schianto mortale a Mortola, ecco chi è la vittima. Ventimiglia, schianto in corso Montecarlo, muore un motociclista di 45 anniL’impatto contro un’auto alle 18.15 sulla strada che conduce alla frontiera di ponte San Luigi, inutili i soccorsi. La vittima è di nazionalità italiana ... ilsecoloxix.it