Nella mattinata di venerdì 13 marzo, lungo la via Pontina all’altezza dell’uscita di via Fossignano, nel territorio di Aprilia, si è verificato un incidente mortale. Un camion ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con un’auto, causando un gravissimo impatto che ha coinvolto i due veicoli. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi.

Grave incidente stradale nella mattinata di venerdì 13 marzo lungo la via Pontina, all'altezza dell'uscita di via Fossignano, nel territorio di Aprilia. Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita a seguito di un violento impatto tra un camion e un'automobile. La dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni, un camion avrebbe sfondato le barriere centrali, invadendo la carreggiata opposta e centrando frontalmente un'autovettura che sopraggiungeva nella direzione contraria. L'impatto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo alla vittima. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e saranno chiarite dagli investigatori attraverso i rilievi effettuati sul luogo dello scontro.

© Dayitalianews.com - Schianto mortale lungo la Pontina: camion invade la corsia opposta e centra un’auto

