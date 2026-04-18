È morto Oscar Schmidt, considerato il più grande giocatore brasiliano di basket di sempre e ex stella della Juve Caserta. È l’unico atleta brasiliano inserito nella Hall of Fame della NBA. La sua carriera si è contraddistinta per numerosi successi a livello nazionale e internazionale, segnando un’epoca nel panorama del basket. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra appassionati e sportivi.

Lutto nel mondo del basket, è morto a 68 anni Oscar Schmidt, considerato il cestista brasiliano più forte di tutti i tempi. Unico brasiliano nella Hall of Fame dell’Nba, fu protagonista in Italia negli anni Ottanta con la maglia della Juve Caserta. Era malato da tempo di tumore al cervello. Suo fino al 2024, quando è stato superato da LeBron James, il record di punti segnati in carriera. Morto Oscar Schmidt, leggenda del basket È morto Oscar Schmidt, leggenda del basket brasiliano e mondiale e stella della Juve Caserta. Il cestista si è spento nella giornata di venerdì 17 aprile in ospedale a Santana do Parnaíba, in Brasile. Aveva 68 anni ed era malato da tempo di tumore al cervello.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Oscar Schmidt, leggenda del basket e stella della Juve Caserta: unico brasiliano nella Hall of Fame NBA

È morto Oscar Schmidt, la leggenda del basket aveva 68 anni

Notizie correlate

Leggi anche: Oscar Schmidt morto a 68 anni: addio alla leggenda del basket brasiliano

Leggi anche: E’ morto Oscar Schmidt, la leggenda del basket brasiliano aveva 68 anni

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Oscar Schmidt morto: leggenda del basket, in Italia giocò a Caserta e Pavia; E' morto Oscar Schmidt, la leggenda del basket brasiliano aveva 68 anni; È morto Oscar Schmidt, la leggenda del basket aveva 68 anni; Addio a Oscar Schmidt, leggenda del basket mondiale e simbolo del Brasile. Fu la star della Juve Caserta.

Morto Oscar Schmidt, leggenda del basket e stella della Juve Caserta: unico brasiliano nella Hall of Fame NBAAddio a Oscar Schmidt, miglior giocatore brasiliano di basket di sempre ed ex stella della Juve Caserta: aveva 68 anni ... virgilio.it

È morto Oscar Schmidt, la leggenda del basket aveva 68 anniUnico brasiliano nella Hall of Fame dell’Nba e una delle più grandi leggende dello sport del Paese, l’ex giocatore di basket Oscar Schmidt, stella della Juve Caserta, è morto in ospedale, all’età di ... ilsole24ore.com

È morto #OscarSchmidt, la leggenda del #basket aveva 68 anni x.com

#SanPaolo Unico brasiliano nella Hall of Fame dell'Nba e una delle più grandi leggende dello sport del Paese, l'ex giocatore di #basket #OscarSchmidt, stella della Juve Caserta, è morto in ospedale, all'età di 68 anni. Era malato da tempo. facebook