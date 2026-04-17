E’ morto Oscar Schmidt la leggenda del basket brasiliano aveva 68 anni

E' morto Oscar Schmidt, considerato una delle figure più importanti del basket brasiliano. L'ex giocatore aveva 68 anni e si trovava da tempo in condizioni di salute precarie. La sua carriera si è sviluppata principalmente in Brasile e in Europa, dove ha lasciato un segno significativo nel mondo dello sport. La notizia è stata riportata dai media locali e ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di pallacanestro.

(Adnkronos) – E' morto Oscar Schmidt, leggenda del basket brasiliano. L'ex cestista aveva 68 anni ed era malato da tempo. Nel 2011 gli era stato diagnosticato un tumore al cervello. Dopo la diagnosi, il primo intervento. Nel 2013, la seconda operazione e nuove terapie. Nel 2022 l'ex giocatore si era definito guarito e aveva annunciato la sospensione delle cure. "Per oltre 15 anni Oscar ha affrontato la sua battaglia contro un tumore al cervello con coraggio, dignità e resilienza, rimanendo un esempio di determinazione, generosità e amore per la vita", il messaggio della famiglia. "Riconosciuto per la sua brillante carriera sul campo e per la sua straordinaria personalità fuori dal campo, Oscar lascia un'eredità che trascende lo sport e ispira generazioni di atleti e ammiratori in Brasile e in tutto il mondo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

È morto Oscar Schmidt, la leggenda del basket aveva 68 anni

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